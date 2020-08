Twee voorkeurslocaties gekozen voor nieuwbouw in Marrum

Gemeente Noardeast-Fryslân en het dorpsbelang maken plannen voor nieuwbouw in Marrum. Sinds 2018 is er meerdere keren overlegd, maar de bouwplannen lagen al enige tijd stil. Dat terwijl volgens een onderzoek van het dorpsbelang er wel behoefte aan woningen in Marrum is. De voorkeur ligt bij twee locaties: bij de Sinnebuorren en noordelijk van de Easterstrjitte.