PvdA Súdwest-Fryslân: zorgen over groot aantal externe krachten gemeente

Het gaat om ruim 16 procent van de totale loonsom van de gemeente in 2019, dat blijkt volgens de PvdA uit de jaarrekening. En dat terwijl er in de begroting afgesproken was om maximaal 6 procent van die loonsom in te zetten voor inhuur.

"Het schiet te ver door"

Fractievoorzitter Johan Feenstra vindt het aantal veel te hoog. Volgens de fractie zouden externen alleen moeten worden ingehuurd bij ziekte of drukke piektijden. En aan de andere kant is de werkgelegenheid erg van belang in deze tijd.

De flexibilisering schiet volgens de fractie te ver door. Door het gebruik van dergelijke arbeidscontracten ontstaan vaak problemen voor de werknemers om bijvoorbeeld een fatsoenlijk huis te kopen en pensioen op te bouwen.