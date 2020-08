VIDEO: Vinden de lepelaars de weg terug naar de Banaan?

De Banaan, een dam in de vorm van een banaan die voor de Stevinsluizen bij Den Oever ligt, is al jaren een populaire broedplaats voor lepelaars. Vorig jaar zat hier nog een kolonie van wel honderd van deze bijzondere vogels. In het kader van de renovatie van de Afsluitdijk is ook deze dam afgelopen winter aangepakt en verhoogd. Om de lepelaars op de Banaan te behouden is de oude begroeiing van de dam bewaard en opnieuw aangebracht.