Henk Veerman terug bij SC Heerenveen: "Ik had direct een goed gevoel"

Nadat Veerman contact zocht, was het rap rond. "Het balletje is toen gaan rollen en we waren er vrij snel uit. Ik heb hier een ontzettend mooie tijd gehad, dus dan wil je wel terug. Ik had een goede band met de supporters. Ik was hier altijd gelukkig."

Heerenveen nam Veerman in 2015 over van FC Volendam. Hij speelde drie seizoenen bij SC Heerenveen, met name als invaller. Hij kwam 108 wedstrijden in actie en scoorde 21 keer.

Direct een goed gevoel

In 2018 ging Veerman naar Sankt Pauli. Daar raakte hij in zijn eerste seizoen zwaar geblesseerd: in december 2018 scheurde hij zijn voorste kruisband af. In totaal speelde hij 38 wedstrijden en scoorde hij 17 keer in de tweede Bundesliga. "Het waren twee fantastische jaren, maar de afstand naar Nederland was voor mij en m'n gezien hartstikke moeilijk. Er waren meerdere clubs uit Nederland die interesse toonden, maar ik had een goed gevoel bij Heerenveen. Meteen al."

Heerenveen betaalt naar verluidt zo'n 1,5 miljoen euro voor Veerman, die vrijdag direct meetraint. Hij staat zaterdag in de basis in de oefenwedstrijd tegen VfL Osnabrück. Die wedstrijd is om 17.00 uur en wordt live uitgezonden op Omropfryslan.nl en de Omrop-app.