Henk Veerman keert terug naar SC Heerenveen

Veerman komt uit Volendam en wil graag terug naar Nederland. Hij kwam in 2015 over van FC Volendam en speelde in drie seizoenen bij SC Heerenveen met name als invaller. Hij kwam 108 wedstrijden in actie en scoorde 21 keer.

In 2018 ging Veerman naar Sankt Pauli. Daar raakte hij in zijn eerste seizoen zwaar geblesseerd: in december 2018 scheurde hij zijn voorste kruisband af. In totaal speelde hij 38 wedstrijden en scoorde hij 17 keer in de tweede Bundesliga .