Oosterwolde wil winkelcentrum beter op de kaart zetten

Het dorp Oosterwolde begint in het najaar met het uitvoeren van de plannen om het winkelcentrum op de kaart te zetten. Ondernemers, eigenaren van winkelpanden en de gemeente Ooststellingwerf proberen met een reclamebureau het centrum aantrekkelijker te maken. Er is een campagne opgezet met de slogan: "Winkelhart Oosterwolde, gewoon dichtbij." Ook is er een Vereniging van Vastgoedeigenaren Winkelgebied Oosterwolde opgezet.