Gondelvaart Aldeboarn bestaat 75 jaar: geen gondels, maar wel waardering

Het dorp verdient waardering, vindt Nijdam. "De gondels worden door de buurten gebouwd. Daar hebben we 26 van. Gemiddeld doen er 13 of 14 gondels mee per jaar. en we hebben natuurlijk het dorp versierd en de buurtkampen. Dus het hele dorp is maanden voor de Gondelvaart al druk bezig. Maar nu is het een dode boel."

Speciaal boek

Naast de onthulling in het dorp is er ook een boek gemaakt. "We hebben een jubileumboek laten schrijven door een oud-voorzitter van de Gondelvaart. Die wordt vrijdagavond uitgereikt aan de burgemeester en zaterdag wordt het boek bij de mensen langs gebracht. Het zijn verhalen van de Boarnsters over wat de Gondelvaart voor hen betekent. De bewoners zelf aan het woord. Maar de bijeenkomst is nu alleen voor genodigden," zegt Nijdam. Voor het grote publiek volgen alle festiviteiten voor het jubileum dus nog.