Wâldsang neemt afscheid van Bienze IJlstra: duizenden kinderen lesgegeven

De jonge Bienze kreeg zelf les van de bekende brassbandman Tjeerd Brouwer. Daarna studeerde hij aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden. Daar studeerde hij als eerste Nederlander af op euphonium. Hij stond ook voor verschillende korpsen als dirigent. "Ik ben als kleine jongen begonnen op muziekschool De Wâldsang. Na de opleiding in Leeuwarden had ik hier al een baan. Jitze Nicolai belde mij op, toen zat ik in de vooropleiding van de MPA in Leeuwarden. Hij zei: jij moet hier even les geven in Jistrum, we hebben te weinig leraren en te veel leerlingen. Ik wist het nog niet. Een half uur later belde hij weer: dit zijn de namen, je moet de sleutel even ophalen," vertelt IJlstra.

"Prachtige tijd gehad"

Met De Wâldsang werd hij in 1986, 1987, 1988 en 1989 eerste in de kampioendivisie. IJlstra blijft nog wel actief in de muziek, maar niet meer zo intensief als de afgelopen 46 jaar. "Er is nu afscheid van mij genomen bij het cultuurcentrum. Er zijn mooie woorden gezegd, ook door de voorzitter. Een bos bloemen, een paar kaarten voor het concertgebouw. Ik zal straks weer aan het werk, dirigeren, het leven gaat verder. Maar deze grote baan laat ik nu achter me. Prachtige tijd gehad. Eerst de muziekschool met Jitze Nicolai. Nu sinds zes jaar als cultuurcentrum, dat loopt als een trein. De gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Kollumerland en Dantumadiel steunen ons ook geweldig," zegt hij.

Hoeveel kinderen hij nu heeft lesgegeven? "Na 46 jaar zijn dat er heel veel. Ik denk wel enkele duizenden. Ook op de basisscholen ben ik vaak geweest."