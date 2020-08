Aantal Bolswarders in actie voor zwembad Vitaloo

Breeuwsma legt uit wat haar band met het zwembad is: "Ik ben bijna 40 jaar nu. Ik begon als meisje van 4 jaar, toen haalde ik hier mijn zwemdiploma's. Daarna al vrij snel aan het wedstrijdzwemmen, daarvoor ben je hier ook al snel drie-vier keer per week. En nu ben ik zelf moeder van twee jongens. De oudste is hier ook driemaal per week voor wedstrijdzwemmen. Op zaterdag is men heel actief met de zwemclub. En de jongste is net begonnen met leszwemmen."

Volgens haar kan Bolsward niet zonder het bad, niet enkel vanwege de traditie. "Als je ziet hoeveel mensen hier komen en wat het sociaal en maatschappelijk betekent voor ons. Het zou zonde zijn als het dicht moet. Bolsward wil het zwembad graag behouden. Er zijn veel initiatieven, genoeg vrijwilligers. En de zwemclub is in orde, er is zelfs een wachtlijst."

'Weg is weg"

Ze schrok dan ook flink van het bericht. "Ik zag een post op Facebook en ik dacht: wat gebeurt hier? Waarom? Weg is weg, dat komt nooit terug. Dus ik wil de inwoners ook oproepen om in actie te komen. We houden het positief, maar we willen ons er sterk voor maken. We hebben een petitie opgezet."