Tennisser Sander Arends naar halve finale in 'coronabubbel' op Prague Open

Afgelopen week was er ook al een challengertoernooi, het op een na hoogste tennisniveau, in Praag. De ATP wil het reizen van de spelers vanwege het coronavirus zo veel mogelijk beperken. Op dat toernooi gingen Arends en Pel al in de eerste ronde onderuit. De 18-jarige Tsjech Jiri Lehecka (nr. 439) en zijn 19-jarige landgenoot Tomas Machac (nr. 771) waren toen verrassend met 7-5 en 6-3 te sterk.

Nieuwe kans

Arends en Pel, die zelf respectievelijk de 78e en 99e plaats innemen op de wereldranglijst, konden bij hun tweede kans in Praag de eerste ronde dus wel doorkomen. Op woensdag won het als vierde geplaatste duo met 6-4 en 6-3 van de Canadees Steven Diez (nr. 380) en de Rus Teimuraz Gabashvili (nr. 147).

De 28-jarige Fries neemt het vrijdag met zijn maat in de halve finale op tegen de Mexicaan Hans Hach (nr. 121) en de Spanjaard David Vega Hernandez (nr. 110).