Doek lijkt te vallen voor zwembad in Bolsward: college wil subsidie intrekken

Volgens wethouder Gea Wielinga is er een overschot aan zwembaden in de gemeente. Ze hebben in 2012 een onderzoek laten doen. Daaruit blijkt dat het zwembad niet rendabel is vanwege het lage aantal bezoekers. Toen is het uiteindelijk niet gesloten. "In 2015 hebben ze tijd gevraagd om te kijken of ze zelf nog iets konden betekenen", zegt Wielenga.

"Die kans is ook gegeven. Onze gemeenteraad heeft ons ook nog de opdracht gegeven om te kijken of er niet andere exploitanten waren die het zwembad open wilden houden. Daar hebben we ook energie in gestoken. Daarnaast hebben we nog een onafhankelijk onderzoek laten doen om te kijken wat is nou echt de maatschappelijke waarde van het zwembad van Bolsward. Dat is natuurlijk vreselijk belangrijk", zegt de wethouder.

"Maar ook de financiële waarde, want we moeten met zijn allen wel goed op ons geld passen. Daaruit is duidelijk geworden dat dit zwembad niet draaiende gehouden kan worden zonder forse gemeentelijke subsidie", aldus Wielinga.