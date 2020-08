Groepsaccommodaties hebben het moeilijk: groot verlies aan omzet

Deze week is er een groep van zo'n 130 leerlingen van de Greijdanus-school uit Drenthe in Appelscha voor een introductieweek. Ze zijn verdeeld over de drie locaties. Het lijkt zo gewoon, maar dat is het niet. Er moet met van alles rekening worden gehouden. "De groep leeft in een bubbel en gaat contact met andere mensen uit de weg. De kinderen mogen wel dicht bij elkaar komen. Maar met de groepsleiding wordt strikt anderhalve meter afstand in acht genomen", vertelt Gert Hulzebosch, adjunct-directeur van de onderbouw bij Greijdanus.

Scholen zijn voorzichtig

Voor eigenaar Engbert Siderius is de Drentse school een mooie meevaller. En ook op de camping is het flink vol. Maar het maakt het seizoen allerminst goed. "Het omzetverlies bij de groepsaccommodaties loopt wel naar de 90 procent. En de totale omzet met de camping erbij ligt zo'n 65 procent lager. Scholen durven niet en zijn voorzichtig", zegt Siderius. Als de crisis voortduurt, ziet de toekomst er slecht uit. Dan is het niet ondenkbaar dat hij een accommodatie moet verkopen. "Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling."