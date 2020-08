Schurft in zorgcentrum in Harlingen: contactonderzoek opgestart

De ziekte is besmettelijk, daarom wordt nu uitgezocht met wie de zieke mensen allemaal contact hebben gehad, of wie in aanraking is geweest met kleding of beddengoed van de patiënten.

De GGD, en medische specialisten bekijken op dit moment hoe ze verder met de uitbraak van schurft om moeten gaan. Er is in elk geval morgen een informatiebijeenkomst voor de naasten van de bewoners van De Batting.