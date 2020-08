Izore kan aanvoer coronatesten niet aan: "Ik heb daar best hoofdpijn van"

"Wij hebben wel geprobeerd om te kijken hoever kunnen we komen, maar dit is wel echt de grens. Dat zit hem dan in onze apparatuur, die maar zoveel aankan. We hebben niet eindeloos ruimte of de mogelijkheid om daar nieuwen naast te zetten", zegt Van Elsacker.

"We hebben ook de mensen niet en het gaat om gespecialiseerd personeel. Dus je kunt ze ook niet zomaar vinden in de markt, en als je ze kan vinden dan moeten ze nog ingewerkt. We hebben al alle mensen die we konden verzinnen er bij de haren bijgesleurd, bij wijze van", zegt Van Elsacker.

Bevoorrading

Het probleem zit voor een deel ook in de bevoorrading. "De vraag neemt niet alleen in Nederland, maar overal, enorm toe. We hadden laatst een probleem met een hele lading buffertjes. Die bleken niet goed te zijn en dan moet je dat weer terugsturen. Ik zie dat toch ook als een teken dat de fabrikanten het zwaar hebben om de vraag bij te benen", zegt Van Elsacker.

"Ik denk zelf, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat er beter nagedacht moet worden over wanneer we wel en niet willen testen", aldus Van Elsacker. "We hebben ook met elkaar losgelaten dat je klachten moet hebben om te worden getest. Ook daarvan denk ik, en dat kunnen we niet vanuit het laboratorium organiseren, maar mij zou het wel wat waard zijn om het toch nog te herevalueren. Zijn we met elkaar verstandig bezig?"