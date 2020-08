Coronaspeler Calvin Mac-Intosch start het seizoen toch in de basis bij Cambuur

Over de selectie is de trainer van Cambuur zeer goed te spreken. "Die jongens trainen geweldig. Het is een topgroep. En ja, er is altijd sprake van een onzekere situatie. Iedereen wordt één dag voor de wedstrijd getest op corona. De uitslag komt op de wedstrijddag. Dan kunnen er zomaar één of twee afvallen. Dat maakt het wel spannend."

Een bijzondere voorbereiding

Verdediger Calvin Mac-Intosch heeft ook wel zin aan het begin van de competitie. Hij spreekt ook van een bijzondere voorbereiding, nu hij zelf ook geconfronteerd werd met het coronavirus.

"We worden iedere week getest op de club. Toen bleek dat ik het had. maar ik had eigenlijk nergens last van en ben nu echt fit".

Mac-Intosch is bovendien optimistisch over het nieuwe seizoen. "We hebben een goede voorbereiding gehad, met prima wedstrijden tegen FC Zwolle en FC Emmen. We zijn er wel klaar voor".