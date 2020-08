Friese GGD: Geen voorrang voor leerkrachten bij coronatest

De onderwijsorganisaties zeggen dat leerkrachten die zich nu laten testen, omdat ze bijvoorbeeld wat verkouden zijn, nu soms twee of zelfs vier dagen niet op school mogen komen, omdat ze de uitslag nog niet hebben. Vervangers zijn niet te vinden.

De situatie zorgt voor onrust op scholen. Op het CSG Comenius in Leeuwarden zit een volledige examenklas van het VMBO thuis. En op het christelijk gymnasium Beijers Naudé in dezelfde stad vallen lessen uit, omdat drie docenten positief getest zijn.

De GGD wil geen voorrang geven aan mensen die in het onderwijs werken. Dat zegt directeur Margreet de Graaf van de Friese GGD. "Iedereen wil zo snel mogelijk de uitslag hebben. Dat geldt ook voor mensen die werken bij een elektriciteitsbedrijf, in de ICT, of in de zorg."

Een negatieve coronatest kan niet verplicht zijn

De Graaf doet de dringende oproep aan mensen zonder coronaklachten dat ze niet naar de teststraat moeten komen. Ook niet als de werkgever, een reisbureau, of een andere partij een negatieve coronatest verplicht stelt.

Mensen mogen daar helemaal niet om vragen, zegt De Graaf. Het zorgt voor schijnveiligheid, en het verstopt de teststraten.

Eén op de drie testen zou zinloos zijn

Als er niemand meer zou komen die klachtenvrij is, zou dat een derde van de testen kunnen schelen, zegt De Graaf.

Ze zegt ook dat de GGD op het Beyers Naudé geweest is, om te zien hoe de maatregelen daar nageleefd worden. "Er is onrust bij de ouders, de leerlingen en het personeel", zegt ze.

Eén klas thuis

Dat er op het CSG Comenius een hele klas thuis zit, komt volgens schoolbestuurder Joost Visser door één besmettingsgeval. "Er wordt nog nader contactonderzoek verricht. We vermoeden dat dat geen consequenties heeft, maar dat wisten we gistermiddag niet zeker, en dus nemen we het zekere voor het onzekere."

Visser maakt zich zorgen. "We vragen ons voortdurend af wat de andere mogelijkheden zijn. Onderwijs streamen misschien, voor de leerlingen die niet op school zijn. Of lesgeven van huis uit. We willen het ordelijk en voorspelbaar laten verlopen. Dat is nu echt een uitdaging."