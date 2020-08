Hayo Apotheker biedt helpende hand in bestuurscrisis Ooststellingwerf

Het rommelt al een tijdje in de gemeente Ooststellingwerf. Raadsleden stapten uit de partij. Ze begonnen voor zichzelf of sloten zich aan bij een andere partij. Het gevolg is dat er geen meerderheid meer is in de gemeenteraad. De raad besloot vorige week unaniem tot het aantrekken van een extern adviseur.

Apotheker is bereid om deze taak op zich te nemen. Hij gaat met alle partijen in overleg en zal vervolgens een advies uitbrengen over hoe het nu verder moet. Apotheker heeft ruime ervaring als bestuurder. Hij was burgemeester van de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Steenwijkerwold.