OmropTIP: Omrop Fryslân komt na 20 jaar met 'nieuw' SimmerTime-concert

De Kast, Piter Wilkens, Albert Bonnema en Maaike Schuurmans komen op 29 augustus naar Boazum om het concert nog eens over te doen. Sneon yn Fryslân is er live bij, alles is voor iedereen live te volgen van 13.00 tot 1800 uur op op radio en televiusie bij Omrop Fryslân.

Simmer 2000 is in begrip in de provincie. Drie weken lang werden er allerlei activiteiten georganiseerd. 'Friezen om utens' kwamen met Simmer 2000 terug naar Fryslân. Die drie weken met evenementen, exposities en voorstellingen werden afgesloten met een groot slotconcert, met optredens van De Kast, Rients Gratama, Piter Wilkens, Maaike Schuurmans en Albert Bonnema.

Het project is een initiatief van presentator en verslaggever Geert van Tuinen. "We zijn er achter gekomen dat Simmer 2000 en de muziek nog steeds leeft. Alles kwam dat jaar bij elkaar in een prachtig concert, en dus moest dat er dit jaar natuurlijk ook komen", zegt Van Tuinen.