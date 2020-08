Politie schiet meerdere keren bij aanhouding Sneek

De politie had een melding gekregen over een 34-jarige man uit Sneek met een vuurwapen in een pand aan de Prins Hendrikkade. Dat was donderdagochtend rond half twee.

Toen de agenten aankwamen, was de man al buiten. Daar wilde de politie hem aanhouden, maar de man werkte niet mee. Agenten hebben toen pepperspray gebruikt, en waarschuwingsschoten gelost.

Volgens de politie kwam de melding uit een bedrijfspand. Daar is geen vuurwapen aangetroffen, maar de man zou wel een mes hebben gehad.

De politie meldt dat er niemand gewond is geraakt bij het incident.