Sven Kramer begint academie: "Kinderen moeten weer het ijs op"

Met het initiatief wil de schaatser wat terugdoen voor de sport waar hij zoveel van houdt. "Het belangrijkste is dat we zoveel mogelijk kinderen in aanraking willen laten komen met het ijs", zegt Kramer. "Dat kan langebaan zijn, dat kan shorttrack zijn, dat kan marathon of kunstrijden zijn. Maar ze moeten het ijs weer op. De laatste jaren is dat eigenlijk een beetje teruggelopen en dat is heel jammer."

De Sven Kramer Academy is een stichting, vertelt Kramer. "Het is een non-profitorganisatie waarbij we geen winst willen maken. We willen echt elke euro besteden aan de kinderen. Ik denk dat dat heel belangrijk is."

Zijn voormalig ploeggenoot Douwe de Vries is ook betrokken bij het project. Hij benadrukt dat de Academie geen concurrent is van de gewone ijsclubs. "We hebben hier (in Thialf, red.) een geweldig mooie 330-meterbaan en daar leren we dan kinderen, maar ook ouderen en bedrijven schaatsen. We kunnen van alles verzorgen om mensen weer een beetje enthousiast te krijgen voor het schaatsen."