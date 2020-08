GGD-directeur Margreet de Graaf: "Ik werkte meer dan 100 uur per week"

Als crisisfunctionaris was De Graaf verantwoordelijk voor de aanpak van het coronavirus in Fryslân, en dat was in het begin flink doorwerken. "Na Koningsdag heb ik dat echt teruggebracht en dacht ik: ik moet echt niet na achten werken. En dan vijf dagen, dan gaat het nog", zegt De Graaf.

"Je moet er wel goed om denken. Ik moet zo nu en dan even naar de koeien kijken, even met mijn kinderen praten en even met mijn man op de bank. Ik heb nog wel drie keer in de week gesport, ook al was het allemaal hartstikke spannend allemaal, want anders houd je het allemaal niet vol", zegt de directeur.

Breekpunt

Uiteindelijk werd het De Graaf te veel: "De donderdag voor Koningsdag. Toen ben ik er drie dagen echt uit geweest. Dan ben je moe. Het loopt niet zoals je wil en dan word je emotioneel en kribbig. Dat is het moment waarop ik denk: ik moet wel in alle rust en rationeel beslissingen nemen."

"Ik merkte het aan mezelf. Nu ben ik er niet meer boven-op, maar erin. Als crisisfunctionaris moet je er wel boven-op blijven", aldus De Graaf.