Voetbalvrouwen SC Heerenveen nu ook te zien bij FOX en de NOS: "Echt fantastisch"

Het succes van de Oranje Leeuwinnen is de afgelopen jaren groot, maar tot nu toe bleef de eredivisie voor vrouwen altijd een beetje achter. "Dat is altijd wat bijzonder, hè. Dat de Oranje Leeuwinnen het heel goed doen, maar dat de Eredivisie in de belangstelling altijd wat achter blijft. We hopen dat we nu met dit plan dat we met elkaar hebben bedacht en waar de KNVB de kartrekker van is, zichtbaarder worden. Daar helpen deze twee stappen gigantisch mee", zegt Roosenberg.

Amerikaanse

De Friese voetbalclub timmert ook internationaal aan de weg. Zo zijn er al een Portugese en een Slowaakse speelster naar Heerenveen gehaald en heeft de club nu ook een deal gesloten met een Amerikaanse speelster. Het lukt echter nog niet om haar naar Nederland te halen. "Alles is rond, verblijfsvergunning, contracten, alles is klaar. Maar ze kan hier niet komen omdat vanwege corona de grenzen met Amerika gesloten zijn. We zijn nu aan het wachten tot de overheid de beslissing neemt dat topsporters een uitzondering krijgen en wel naar binnen mogen. Dus het is elke dag spannend", zegt Roosenberg.

"We hebben nu een flexibel ticket. Die datum is al een paar keer verschoven. Zodra we goedkeuring hebben kan ze hier ook naar toe. Alle papieren zijn in orde. Als we morgen een go krijgen, dan zit ze overmorgen in het vliegtuig", zegt Roosenberg, die niet wil vertellen om wie het gaat. Het is echter geen international. "Daar kennen we haar niet van, maar volgens onze staf is ze supergoed."