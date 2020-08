Flyers en Thialf kibbelen over ijsvloer: internationaal toernooi kan niet doorgaan

Dat toernooi was bij Thialf niet bekend, zegt directeur Winters. Qua communicatie is dat een belangrijk punt in deze. Afgelopen week kwam ineens naar voren dat er dan een toernooi gepland is. Ik heb intern nagevraagd, maar er is verder helemaal niemand die iets wist van een toernooi op 5 en 6 september. Ik heb ook aan de ijshockeyvereniging gevraagd stuur ons eens de aanvraag voor het ijs, maar ik heb nog niets ontvangen. Ik denk dat er iets mis gaat met de communicatie van de vereniging onze kant op. Wij zijn niet op de hoogte van het feit dat er op 5 en 6 september een toernooi gepland was", zegt Winters.

Dat toernooi kan dus niet doorgaan. Tot verbazing van de Flyers. "We hadden gepland om per 1 september weer te starten met ons ijshockeyseizoen. Dat hebben we ook zo afgesproken met Thialf. Twee weken geleden kregen we het bericht dat het ijs niet op tijd klaar zal zijn. Dat is een enorme teleurstelling", zegt Scheenstra.