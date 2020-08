Alternatieve introductieweek voor nieuwe studenten: virtuele stadstour en hologram-artiest

Het is moeilijk geweest voor de organisatie om een goede introductieweek op te zetten, maar slapeloze nachten heeft Van der Meij niet gehad. "We hebben een ontzettend goed team. Ik moet zeggen we zijn ook heel inventief geweest en elke keer weer met nieuwe ideeën gekomen", aldus Van der Meij. "Elke keer als er weer een nieuwsbericht komt vanuit de overheid, dan moet je kijken hoe gaan we hier mee om. We hebben heel veel verschillende opties verkend, ook op voorhand. Waardoor we heel veel verschillende opties hadden liggen waar we uit konden kiezen."