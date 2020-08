Cultuurbureau Art Connection kan weer los en start met 18 nieuwe exsposities

De expositie-locaties waren door de lockdown dicht. Daardoor lag het werk van Art Connection ook stil. De schilderijen hebben er al die tijd gehangen. Ed van Dijk van Art Connection is blij dat ze nu weer kunnen tentoonstellen.

"Alle exposities starten weer. Na de vakantie hebben we der een heleboel tegelijk. Deze week heb ik er een stuk of twaalf die ik moet inrichten. Geen punt, maar het kan gelukkig weer van start gaan."

In de lobby van het WTC-hotel in Leeuwarden hangt al een nieuwe expositie van Dolly Leemans. Overige locaties zijn bijvoorbeeld het revalidatiecentrum van Noorderbreedte in Leeuwarden, de bibliotheek in Hurdegaryp, Hogeschool Stenden en in restaurants zoals Lokaal op Hatsum in Dronryp en eetcafé Spinoza in Leeuwarden.

Art Connection heeft tot doel om de kunstenaar te promoten en om cultuur dichter bij de mensen te brengen. Het cultuurbureau begint ook weer met de maandelijkse muziekconcerten in de Kanselarij in Leeuwarden. Alle nieuwe exposities zijn na volgende week weer te zien.