Provincie en Wetterskip strijden over rioolbuizen: Wetterskip verliest

De kosten voor het verleggen zijn opgelopen naar 800.000 euro. Dat bedrag is volgens het waterschap zo hoog, dat zoiets niet meer valt onder het gewone maatschappelijke risico.

Het waterschap en de provincie hebben daar al vier jaar onenigheid over. Dat is geëindigd bij de hoogste bestuursrechter. Die zegt dat de buizen er al 33 jaar lagen; het was dus niet onlogisch dat die buizen een keer vernieuwd of verlegd moesten worden.

De claim van het waterschap is daarmee afgewezen, de 800.000 euro kan niet op de provincie worden verhaald.