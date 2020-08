Corona-testlocatie van de GGD verhuist van Sneek naar IJlst

Voor de nieuwe locatie in IJlst is onder andere gekozen, omdat die goed te bereiken is met het openbaar vervoer. Het oude gemeentehuis is namelijk dichtbij het station van IJlst.

Naast de locatie in IJlst heeft de GGD nog twee andere plaatsen waar coronatesten worden gedaan. Dat is aan de Brandemeer in Leeuwarden en aan de Eikesingel in Drachten. Op de Waddeneilanden worden testen bij de huisarts gedaan.