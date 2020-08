Súdwest-Fryslân steekt 1,8 miljoen euro in getroffen instellingen

Gemeente Súdwest-Fryslân haalt 1,8 miljoen euro uit de reserves om verenigingen en organisaties te steunen in coronatijd. Het gaat bijvoorbeeld om dorpshuizen, ontmoetingsplaatsen en instellingen in de cultuur- en sportsector. Wel hoopt de gemeente dat men bij de provincie of het Rijk ook weer compensatie kunnen krijgen voor deze uitgaven in coronatijd.