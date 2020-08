Classisdominee Fryslân: aantal kerkgangers nog niet terug op oude niveau

Op 1 juni werden de coronamaatregelen voor de kerken versoepeld. Toen mochten maximaal 30 mensen naar binnen. Op 1 juli werd dat verder versoepeld. Wel moet de 1,5 meter in acht worden gehouden. Er mag wel worden gezongen, maar enkel als er wordt voldaan aan regels voor ventilatie en afstand.

Kwetsbare kerkgangers

Beekman geeft wel aan dat het aantal toeneemt: "Als ik met de natte vinger schat is zo'n twee derde tot driekwart van de kerken weer open. Ik hoor van heel veel kerken dat ze het deze zomer even bij de online vieringen houden en 1 september weer open gaan. Als ik om me heen vraag schat ik dat zo de helft tot twee derde van de kerkgangers inmiddels weer terug is. Je ziet het toenemen, het rolt zich langzaam weer uit."

Het blijft zo dat er aardig wat oudere en kwetsbare kerkgangers zijn. "Die doen voorzichtig. Zeker met die verhalen dat het virus weer de kop op steekt, blijven ze thuis. Maar ik denk dat het in Fryslân geen structurele gevolgen heeft. Hier is het al heel lang een vrije keus om naar de kerk te gaan. Dus ik denk dat als mensen het vertrouwd en veilig vinden, ze ook wel weer terugkeren naar de kerk."

Maatregels

Ook de maatregelen moeten even wennen. "Afgelopen zondig heb ik als kerkganger in Koudum in de kerk gezeten, waar ik woon en lid ben. Er staan pijlen op de grond, er staat handgel. Wij protestanten zijn gewend om uit volle borst te zingen, dat kan even niet. Maar aan de andere kant, als je er vijf minuten zit dan voelt het weer snel heel vertrouwd." Dat Fryslân veel grote, oude kerk heeft, komt volgens Beekman goed uit. "Je ziet wel dat die grote, oude en tochtige kerken nu onze grootste vrienden zijn. Die reuzen zijn goed te ventileren. Bovendien zijn ze zo tochtig dat het überhaupt al flink ventileert."