Verdachten dierenmishandeling: er wordt ingezet op hulpverlening

Na uitgebreid onderzoek is er contact geweest met 3 jonge daders. Het gaat echt om 'jonge dadertjes' is te lezen in de reactie. De drie minderjarigen zijn niet aangehouden. De politie geeft aan dat er veel vragen komen over de vervolgstappen in de zaak.

Van strafrechtelijk vervolgen zou momenteel geen sprake zijn. De politie en betrokken hulpverleningsinstanties beslissen in overleg wat er moet gebeuren in de richting van deze jonge verdachten en de betrokken gezinnen.

Leeftijd niet bekend maken

De politie maakt niets bekend over de leeftijden. Wel duidelijk is dat het om jonge kinderen gaat. Onder de 18 jaar kan volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens daar geen directe toelichting op worden gegeven en dat mag ook niet vanuit de politie komen. Daarnaast is hun identiteit bij een aantal getuigen al duidelijk en om te voorkomen dat het open en bloot op straat ligt, worden daar geen extra toelichtingen op gegeven. De jeugdigen zijn heel kwetsbaar, zegt de politie.

De kinderen zaten in ieder geval niet op het Nordwin College, waar de dierenmishandeling was. De politie heeft in deze zaak veel contact gehad met het Openbaar Ministerie en ook bij het OM zeggen ze dat er niets bekend zal worden over de leeftijden.

Hulpverlening

De nadruk in deze zaak ligt vooral op de hulpverlening, in de breedste zin van het woord. De politie meldt ook dat er veel aandacht is voor de emoties van kinderen op het Nordwin.

Onder andere geiten, konijnen, kippen, cavia's en duiven zijn ernstig mishandeld. Twee beesten zijn door medewerkers dood gevonden, nog eens vijf beesten moesten door de veearts worden afgemaakt.