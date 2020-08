Provinciale Indiëherdenking in Leeuwarden: "We moeten blijven herdenken"

Bij de kleine herdenking waren burgemeester Sybrand Buma, het bestuur van Stichting Indië-Monument Friesland en een trompettist. Normaal zijn er op de laatste woensdag in augustus zo'n 400 belangstellenden op de herdenking in het Rengerspark, maar door het coronavirus was dat niet mogelijk.

"We mogen niet meer dan 100 mensen toelaten. Wie stuur je dan naar huis? Dat kan niet," zegt Jakob Hoogsteen, secretaris van de Stichting Indië-Monument Friesland. toch is Hoogsteen blij dat de herdenking, ook al is het maar met 10 mensen, doorgaat. "Als dit zou ophouden, moeten we ons schamen voor al die mensen die zijn omgekomen of iemand hebben verloren." In 1993 was de eerste herdenking met 3.000 belangstellenden.

Buma: "Herdenken is belangrijk"

Ook burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden vindt het een goede zaak dat er stil wordt gestaan bij het monument voor de 168 omgekomen Friezen. "Ik vind het mooi dat Fryslân zo'n monument heeft. Als je ziet hoe jong ze jaren. Het leven was niet eens begonnen en eindigde al. We moeten weten dat oorlog verschrikkelijk is en daarom moet je blijven herdenken, ook al komen er minder mensen."

Er zijn meerdere kransen gelegd: namens de stichting, namens de Vereniging van Friese Gemeenten en namens alle Indië-bataljons. Voorzitter fan Stichting Indië-Monument Friesland Roel Sluiter hield een korte toespraak. Ook was er een minuut stilte.