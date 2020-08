Aan de Weinterp in Wijnjewoude was woensdagochtend sprake van een middelgrote brand in een loods. In de loods zouden een tractor en meerdere auto's staan, geeft brandweer Fryslân aan. De tractor was in brand gevolgen. Intussen is het vuur weer geblust. Er waren twee brandweerkorpsen ter plaatse, het gaat om die van Ureterp en die van Jubbega.