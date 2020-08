Oriëntatie op de versterking van de Waddenzeedijk begint

Bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân vertelt waarop het project nodig is: "Wij beoordelen om de zoveel tijd de zeedijken. Dat doen we in heel Nederland, maar wij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de Friese dijken. Daaruit bleek dat we moeten versterken voor de toekomst. Klimaatverandering zet door en de dijk is ook onderhevig aan slijtage. Op een gegeven moment moet het worden aangepakt."

Meerdere opgaven

Het project zal zo'n 300 miljoen euro kosten. Daarom is het van belang om goed te bespreken waar het geld naartoe gaat. "Het is nu een verkenningsfase, wij oriënteren ons nog. De dijk is afgekeurd op bepaalde onderdelen, maar hoe we het aanpakken en welke maatregelen we nemen, dat moet de komende jaren duidelijk worden. Er ligt naast deze opgave ook een ecologische opgave van Rijkswaterstaat, Bij die natuurdoelen is ook It Fryske Gea betrokken. Maar ook gemeenten en landbouw doen mee. Dus met verschillende partijen of stakeholders vormen we een stuurgroep om af te wegen wat we kunnen doen. Ook het project Holwerd aan Zee valt bijvoorbeeld binnen dit project."

De bijeenkomst van woensdagavond is digitaal, iedereen die wil kan meedoen. "Anders zouden we een zaal hebben waar iedereen bijeen komt om in gesprek te gaan, maar nu moet het op deze manier vanwege het coronavirus. Iedereen krijgt de gelegenheid om digitaal opmerkingen te maken. Daar is een systeem voor opgezet, om vragen te beantwoorden."