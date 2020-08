Zomerstorm Francis: bijna geen schademeldingen, maar houd KNMI in de gaten

Toch is het belangrijk om de website van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) in de gaten te houden, zegt Weert. "Zij hebben de beste kijk op de weersverwachting. Het is niet over en de storm kan zelfs nog toenemen. Ga dus niet de weg op als het niet hoeft. Haal losse objecten om je huis heen even naar binnen voor je naar je werk gaat. En laat ramen en deuren dicht. Maar hoe de wind zich ontwikkelt: blijf het KNMI in de gaten houden."

Wie moet ik bellen bij stormschade?

Wanneer kun je nu bellen als er wat is? En wie moet je bellen: 112 of de gemeente? Weert van de Veiligheidsregio: "Als er echt sprake is van bijvoorbeeld instortingsgevaar, losgeraakte gevelplaten of een boom op de weg, dan kun je 112 bellen. Als er een boom in je eigen tuin is omgevallen, is het niet heel dreigend en kun je het later zelf opruimen als de wind is gaan liggen. Als een boom in een berm is gevallen, niet op de openbare weg, dan kun je de gemeente bellen. De gemeenten gaan straks weer open, dan zitten er mensen achter de telefoon."

Enkel bij acuut gevaar dient dus 112 te worden gebeld. "Als er gevaar is vanwege instortingsgevaar of een boom op de weg, waardoor het verkeer gehinderd wordt, dan kun je 112 bellen. Alle ploegen zijn altijd paraat, dat geldt eigenlijk altijd. We moeten eerst maar even afwachten hoe de storm zich ontwikkelt," geeft Weert aan.