Alle Friese gemeenten boos op provincie: "Dit is onverstandig en onplezierig"

De gemeenten zeggen in de brief dat de manier waarop het besluit genomen is 'niet de schoonheidsprijs verdient', en dat er op geen enkele manier over gecommuniceerd is.

Naast deze brief van de Vereniging van Friese Gemeenten heeft de gemeente Leeuwarden er zelf ook een brief over geschreven. Wethouder Bert Wassink zegt dat dat nodig is, omdat hij niet blij is met de plannen.

"We zijn bezig invulling te geven aan klimaatakkoord. Wij worden geacht om met de provincie en het waterschap de komende jaren een ambitie te formuleren over hoe we duurzame energie willen produceren. Van de wind, van de zon, en wellicht ook uit andere bronnen. Dan is het onverstandig om nu piketpaaltjes te slaan, zo van 'dit en dat willen we niet'."

In de gemeente Leeuwarden lopen meerdere aanvragen voor grootschalige zonneparken, zegt Wassink. "Die zouden door dit besluit in de kiem gesmoord worden. Dat vinden we onplezierig."