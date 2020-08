Opsterland wil burgemeester niet kwijt

Er is veel waardering voor burgemeester Van Selm. Volgens de raad legt ze belangrijke verbindingen binnen en buiten de gemeente en is een gedreven ambassadeur van Opsterland. Zij staat tussen de mensen en is goed benaderbaar.

De aanbeveling wordt door de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. De minister doet vervolgens de voordracht tot herbenoeming aan de Koning.

De verwachting is dat burgemeester Van Selm op 24 november 2020 tijdens een feestelijke raadsvergadering geïnstalleerd kan worden voor een nieuwe periode als burgemeester van Opsterland.