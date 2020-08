Politie: Drie minderjarigen verdacht van mishandeling dieren op school Buitenpost

"Toen mijn collega gisteren de deur opende, zag ze een grote chaos en bende. Stro, stront, voer, laarzen, overalls. Alles lag over de vloer en de dieren waren uit hun hokken vandaan. Die waren open, aan de binnen- en buitenkant", zegt Lenie Lap van het Nordwin College.

Mishandeling

Toen bleek dat er dieren gedood en mishandeld waren. "Een cavia met een gebroken rug, een kip met een kapotte kam, duiven en kippen die zijn geplukt, een kip waarvan een poot uitgetrokken is. Er zijn zeven dieren overleden. We hebben een geit gevonden met een touw om de nek, die is behoorlijk gestrest. De veearts heeft medicijnen gegeven. We kunnen er niet bij, we zijn in shock en het is zeer verdrietig. Dit kan niet.