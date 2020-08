GGD kan drukte maar amper aan: dringend nieuwe mensen nodig

In Fryslân zijn drie locaties waar getest kan worden. In Sneek, Drachten en Leeuwarden. Eén van de mensen die zich daar liet testen, is Robbie de Vries. Hij is verkouden en vertrouwt het niet.

"Ik wil niemand besmetten. Het is echt een hele nare ziekte."

Geen nieuwe ziekenhuisopnamen

Er zijn in Fryslân sinds vrijdag 22 nieuwe gevallen van coronabesmetting aan het licht gekomen. Dat meldt de GGD. Er waren de afgelopen dagen geen nieuwe ziekenhuisopnamen en geen nieuwe sterfgevallen.

Landelijk gezien waren er de afgelopen week 32 sterfgevallen. Dat is het dubbele van de week daarvoor. 84 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 34 meer dan vorige week.

Steeds meer testen

Het aantal testen dat gedaan wordt, neemt nog steeds toe. In Fryslân zijn het er nu bijna 900 per dag, en het lijkt erop dat dat aantal alleen nog maar groter wordt.

Er komen ook mensen die geen klachten hebben, en dat is niet de bedoeling, zegt Jaap Erik Pijlman van de GGD. Mensen van andere afdelingen moeten nu al bijspringen om alle testen te kunnen uitvoeren. "Het heeft zijn grenzen".