Langer TBS voor man die eigen flat opblies met 'rubberboot vol gas'

De man had last van waanideeën. Hij had op de avond van de ontploffing een rubberboot met gas gevuld, waarmee hij naar de hemel wilde varen.

Door de explosie raakte het appartementencomplex dusdanig zwaar beschadigd, dat het helemaal gesloopt moest worden. De verdachte werd ontoerekeningsvatbaar verklaard, en kreeg TBS. Die maatregels is nu verlengd.

De Drachtster reageert goed op zijn behandeling, en krijgt steeds meer vrijheden. Over een jaar wordt bekeken of de TBS opnieuw verlengd moet worden.