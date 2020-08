Zorgen over nieuwbouw bij Mantgum: FNP wil plannen terug naar tekentafel

De fractie van de FNP in Leeuwarden wil dat de plannen voor de nieuwbouw van 12 woningen bij Mantgum worden stilgelegd. Tientallen bewoners zijn boos over de gang van zaken en hebben de fractie brieven gestuurd. Er zijn zorgen over de locatie, die het karakter van Mantgum als terpdorp zou aantasten. Ook is er geen rekening gehouden met de dorpsvisie en is er nooit een woonenquête gehouden, zegt de FNP-fractie.