Drie mannen veroordeeld voor mishandeling in feesttent Vrouwenparochie

De drie mannen waren in de feesttent in 2018. Eén van hen zag een jongen lopen waarvan hij dacht dat deze zijn broer had mishandeld. De man is naar hem toe gelopen, werd boos en sloeg op het slachtoffer in. De man is daarna op de bar geklommen en trapte met zijn volle gewicht op het gezicht van het slachtoffer. Daar ging hij mee door tot hij van het slachtoffer af werd getrokken. Deze man is veroordeeld voor poging tot doodslag.

Twee anderen met tweelingbroer op de vuist

De andere twee mannen zijn voor poging tot doodslag vrijgesproken. Toen de tweelingbroer van het slachtoffer probeerde te helpen, hebben deze twee andere verdachten (ook twee broers) hem aangevallen. Ook dit slachtoffer is geslagen en zijn hoofd is tegen de bar aan gesmeten. Beveiligers moeten de mannen van het slachtoffer af halen. Deze twee mannen zijn wel veroordeeld voor het medeplegen aan poging tot doodslag.

De mishandeling heeft grote gevolgen gehad voor de slachtoffers en hun omgeving. De aandacht die er in de landelijke media is geweest voor de mishandelingen, heeft geen verzachtende werking gehad op de straf.