Opruimer Ton haalt 25.000e peuk van straat in Bolsward

Visser haalt niet enkel sigarettenpeuken van de straat. Maar hij vindt ook andere zaken, zoals blikjes, flesjes, hondenpoep en een zwangerschapstest. De peuken en het afval gooit hij thuis in de kliko of in kliko's van de gemeente.

De peuk erin

Visser houdt in een app bij hoeveel peuken hij al heeft opgeruimd. Dinsdag kwam de teller op de 25.000 te staan. Met z'n actie 'De peuk erin' (vrij naar 'de beuk erin) probeert hij andere mensen zover te krijgen dat ze ook rotzooi buiten opruimen. Dat is bij tien tot vijftien mensen gelukt, zegt hij.

Peukenpalen

Visser wil dat de gemeente peukenpalen in de vorm van een sigaret opstelt. Mensen kunnen daar dan de peuken in gooien, al snapt hij wel dat als stappers met een slok op uit de stad komen, ze dan niet op een peukenpaal zoeken.