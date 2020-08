Er komt een Mountainbike-Elfstedentocht, en een Fietselfstedentocht-Plan B

De mountainbiketocht zal niet dezelfde route volgen als de gewone Fietselfstedentocht. "We proberen de route zo aan te passen dat het over zowel verharde- als onverharde paden gaat," zegt Stephan Rekker van de organisatie.

Dat zal niet meteen voor veel mensen zijn. "We beginnen rustig met opbouwen. Je moet eerst denken aan zo'n 800 mensen maximaal. Dan kijken we daarna wel verder. We houden ook rekening met het coronavirus."

Plan B voor Fietselfstedentocht

Hetzelfde geldt voor de gewone Fietselfstedentocht. "Met de Fietselfstedentocht zijn we druk aan het kijken naar een plan B, zodat er nu wel kan worden gefietst. De opzet daarvoor zal er wel heel anders uit zien, als corona er nog is. We hopen we dat het op de traditionele pinkstermaandag kan, maar we hopen in ieder geval dat het doorgaat."

Rekker: "Het kan best zijn dat je niet naar één dag gaat, maar naar acht weken. Dat je overal kunt starten en over de finish komen. Een hele andere opzet, maar dat er wel op ene veilige manier kan worden gefietst. En dat mensen ook de telling en de medaille krijgen natuurlijk. Het kan ook zes weken worden, maar in ieder geval een spreiding over een langere periode. Zodat je rekening kunt houden met de 1,5 meter. Je moet maar kijken naar wat er wél kan."

Opnieuw oppakken

"Er was al eens een Elfstedentocht voor mountainbikers, maar daar is men toen mee gestopt. We hebben contact gehad met de organisator en gezegd: dit is aanvullend voor Fryslân. We pakken dit in de toekomst op," zegt Rekker. "Fietsen is gewoon in. De meeste actieve fietsers fietsen gewoon het hele jaar door. Ook op de mountainbike."