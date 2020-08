Provincie Fryslân wil culturele sector beter steunen, maar niet met geld

Gedeputeerde Sietske Poepjes is duidelijk: de coronamaatregelen komen van de landelijke overheid, dus die moet de schade die er uit voortkomt ook repareren. Bovendien heeft de provincie al 5 miljoen euro uitgetrokken voor de gevolgen van het coronavirus, waarvan ook een deel naar cultuur is gegaan. "Dat is gebruikt voor een nieuw ticket-registratiesysteem voor alle Friese musea, zodat online kaarten beter kunnen worden besteld en het bezoek beter verdeeld kan worden. Of voor activiteiten in de buitenlucht. Zo heeft het Jopie Huismanmuseum een fietsroute ontwikkeld waar landschappen te zien zijn die Jopie Huisman heeft geschilderd."

Poepjes ziet ook dat de Friese culturele sector in zwaar weer verkeert en wil als provincie meer de kar trekken om de sector te helpen. "Gemeenten worden in deze coronacrisis veel bevraagd, we kunnen mensen van de provincie laten invliegen om gemeenten te helpen."

Feitsma: haal steun bij lokale overheid

Oud-wethouder van cultuur in Leeuwarden, Sjoerd Feitsma, denkt dat er nog veel te halen valt in het steunen van de sector door lokale overheden. Feitsma is net begonnen als directeur van het landelijke Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst. "Er kan gekeken worden naar het kwijtschelden van de huur. Het oprichten van een noodfonds door gemeenten is ook een idee, ook al is dat erg lastig."

Gemeenten zitten over het algemeen niet heel ruim in het geld. Feitsma heeft grote zorgen over de culturele sector in Fryslân. "Het is een kwetsbare sector die op z'n gat ligt, kijk vooral bij de zzp'ers hoe groot de schade is." Het is volgens hem belangrijk om als provincie en gemeente goed na te denken over wat ze overeind willen houden. "Je kunt misschien niet alles behouden als dit nog heel lang duurt."

Poepjes wijst naar landelijke overheid

Het is voor de culturele sector erg lastig om te werken met de 1,5 meter regel. Gedeputeerde Sietske Poepjes laat weten zich hard te maken om in provinciaal verband met het RIVM en de landelijke overheid te kijken naar andere mogelijkheden. "De 1,5 meter is geen doel, maar een middel. We moeten zien of er verantwoorde manieren zijn om open te blijven." Wel benadrukt ze dat de volksgezondheid voorop staat, hoe slecht de situatie in de cultuur ook is."