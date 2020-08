Waarschuwingen voor zomerstorm: hoogtepunt dinsdagnacht

Er komt een zomerstorm aan, met de naam 'Francis.' Tot nu toe is er al code geel afgegeven door het KNMI. Weerman Piet Paulusma waarschuwt dinsdagavond en -nacht voor stormbuien met kans op onweer en windstoten in kracht 8 of 9. In het Waddengebied kunnen zelfs windstoten voorkomen tot kracht 11. Ook woensdag nog storm, met een krachtige wind uit zuidwest tot west. In het IJsselmeer- en Waddengebied is dan harde wind met windstoten tot kracht 10.