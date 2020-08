Veiligheidsregio roept op: blijf thuis, windvlagen kunnen echt problemen geven

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Weerman Piet Paulusma waarschuwt voor stormbuien met kans op onweer en windstoten in kracht 8 of 9. In het Waddengebied kunnen zelfs windstoten voorkomen tot kracht 11.

"Het kan behoorlijk spoken", zegt Paulusma. "De meeste wind krijgen we vanaf drie uur vannacht, tot morgenochtend acht uur, en dan bouwt het op, tot windkracht negen. Het wordt een storm met flinke windstoten."