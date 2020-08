Dieren doodgeslagen en mishandeld bij inbraak in Nordwin College Buitenpost

De politie is nog op zoek naar de daders. Men vraag mensen om contact op te nemen als ze wat hebben gezien. Maandagmiddag zijn er in de omgeving van de school nog enkele kippen en duiven teruggevonden. Lenie Lap heeft als lid LMT (locatiemanagementteam) van Nordwin College aangegeven zeer te zijn geschrokken en het een verdrietige zaak te vinden.

Chaos

Lap vertelt hoe de daders binnen zijn gekomen: "Ze zijn van buiten naar het dierenhok gegaan, dan moeten ze eerst door een stuk weiland, daarna een binnenplaats van de geiten en dan door een opening. Dan zijn ze binnen. We zijn eigenlijk afgesloten, dus ze zijn ook over een hek geklommen. Toen mijn collega gisteren de deur opende, zag ze een grote chaos en bende. Stro, strond, voer, laarzen, overalls. Alles lag over de vloer en de dieren waren uit hun hokken vandaan. Die waren open, aan de binnen- en buitenkant."

Mishandeling

Toen bleek dat er dieren gedood en mishandeld waren. "Een cavia met een gebroken rug, een kip met een kapotte kam, duiven en kippen die zijn geplukt, een kip waarvan een poot uitgetrokken is. Er zijn zeven dieren overleden. We hebben een geit gevonden met een touw om de nek, die is behoorlijk gestressd. De veearts heeft medicijnen gegeven. We kunnen er niet bij, we zijn in shock en het is zeer verdrietig. Dit kan niet. Wij waren er gisteren allemaal af. Dit raakt ons."

Onderzoek politie

Bij de school heeft men geen idee wie het heeft gedaan. "De politie doet onderzoek en probeert de daders te pakken. Er zijn camerabeelden gemaakt, die worden geanalyseerd." Ook wordt de beveiliging aangescherpt. "We gaan de camera's op een andere plek hangen, er komen nieuwe sloten en bewegingsmelders."