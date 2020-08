Evenementenbranche voert actie in Den Haag voor meer steun

Yke Wijbenga is van het bedrijf uit De Falom, ze legt uit dat er nog bijna geen werk is. "De steun van de overheid houdt eind september op, maar een herstel van onze werkzaamheden is er totaal nog niet. In principe zijn we een gezonde bedrijfstak. Onze klanten willen ook graag weer beurzen. Dat mag op zich ook wel, maar de regels voor de 1,5 meter zijn dermate streng, dat het niet goed mogelijk is een goede beurspresentatie op te zetten. Dus mensen trekken zich terug en presentaties worden geschrapt. En daardoor hebben wij nog steeds geen werk."

Reorganisatie of faillissement

Als geen nieuwe steun volgt, moet er minimaal een reorganisatie volgen, zegt Wijbenga. "Dan gaan er banen verloren. Maar in het ergste geval betekent het gewoon een faillissement. We hebben nog steeds te maken met een omzetverlies van zo'n 70 procent. Dat speelt al vanaf maart. Daar is geen bedrijf op gemaakt. Wij hebben 10 man in vaste dienst, en in piektijden maken we ook gebruik van zzp'ers. Dat is een vaste ploeg van zo'n vijf man. Ook voor hen heeft het gevolgen, want wij hebben ze al een hele poos niet ingheuurd."

De vaste werknemers komen wel op het bedrijf. "Gelukkig kunnen we een aantal zo nu en dan kwijt bij schilder- en bouwbedrijven in de omgeving. We proberen ook zelf nieuwe markten aan te boren, maar dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd."

Actiedag

Wijbenga vertelt welke acties er dinsdag op de planning staan. "We gaan uitbeelden dat de sector op omvallen staat. Vanaf 15.00 uur vormen we het woord 'help 'op het Malieveld en dan laten we ons als dominosteentjes omvallen. Daarnaast wordt er een petitie aangeboden aan Kamerleden. En 's avonds gaat iedereen z'n eigen locatie in rood licht zetten. De wethouder van economische zaken van Dantumadiel gaat bij ons het startsein geven. Het doet ons goed dat we in ieder geval steun krijgen van de lokale overheid."