Bar ZeeVaert op Vlieland mag weer open

Eigenaar Léon Westers snapt de sluiting van zijn zaak nog steeds niet. "Er wordt met twee maten gemeten, dat is heel vervelend. Ik heb een restaurant met 30 zitplaatsen, er zaten op het moment van de sluiting 25 mensen. Je weet eigenlijk niet waarom, want je denkt dat je het goed doet volgens de regels. Er hangen bordjes, er is desinfectiemiddel, registratiekaartjes, een portier bij de deur. Maar dan zie je wel dat er feesten georganiseerd worden voor de jeugd. Dat vind ik prima, maar dat zou dan eigenlijk ook volgens de regels moeten gaan. Maar als er 300 mensen op een strand staan, is dat gewoon illegaal."

Strandfeest

Het gebeurt wel eens vaker dat er dergelijke feesten worden georganiseer, geeft Westers aan. "Maar niet zo groot als deze ene keer. Er stonden twee politieagenten bij en die keken ernaar. Daar maakt iedereen zich wel zorgen over. Stel dat er corona uitbreekt op ons eiland, dat moeten we niet willen. Je moet niet teveel mensen bijeen brengen, maar dat is daar wel gebeurd. Er waren tenten op het strand gebouwd, harde muziek, een hoop alcohol. Niet zo slim."

Burgemeester Tineke Schokker is het niet helemaal met Westers eens. "Ten eerste: wij zijn ook afhankelijk van signalen. Dus als mensen wat horen: niet afwachten, maar bellen. En ten tweede: van een illegaal strandfeest weet ik dat de politie heeft ingegrepen. Dat is opengebroken, de politie heeft erbij gestaan om te kijken of de mensen zouden vertrekken. Dat is gebeurd. Dat is verder goed verlopen, ze hadden ook niet verwacht dat er zoveel man zouden komen. Zodra we weten dat er wat is waar geen rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen, dan grijpen we in."

Het is wel zo dat Vlieland lange stranden heeft, en niet veel politiemensen. "Dat kaarten wij ook aan bij de politie, die doet de verdeling over de eilanden. Dat is wel een uitdaging."