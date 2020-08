Meer predatoren en minder muizen: drama voor weidevogels

Het jaar 2020 gaat de boeken in als het slechtste broedseizoen ooit voor de grutto. Dat heeft diverse oorzaken en predatie is er één van. Daarnaast zijn er steeds minder geschikte locaties om te broeden. Het ene heeft ook met het andere te maken, legt Oosterveld uit. Hij doet onderzoek naar de effecten van weidebeheer en predatie. "Als de gruttokuikens geen voedsel kunnen vinden, dan worden ze ook extra kwetsbaar voor predatie. Dat afgelopen voorjaar een drama was, dat staat als een paal boven water.

Kiezen

Het kan nog wel goed komen, maar dan moet er wel wat gebeuren. Volgens Oosterveld moet er een keuze worden gemaakt. "Op alle fronten moeten we aan de slag in de gebieden met de beste kansen voor weidevogels. Dat zijn de open weidegebieden in West- en Noord-Fryslân."

Daarnaast moet er meer geschikt land voor vogels komen. "Meer hoog peil en meer kruidenrijk grasland. Daarmee moet er ook een goede boterham voor de boeren gerealiseerd worden. En we ontkomen er ook niet aan om iets te doen aan het predatiebeheer. We moeten het landschap ongeschikter maken voor de predatoren."

Meer producten kopen die weidevogelvriendelijk zijn gemaakt

Als boeren hun land geschikter willen maken voor weidevogels, moeten ze daar wel wat voor terug krijgen. "Ik geloof zeker, op basis van boeren die ik spreek, dat er een categorie boeren is die hart heeft voor de weidevogels", zegt Oosterveld. "Maar dat soort type boeren kunnen nog niet een goede boterham met dat weidevogelbeheer verdienen. Daar moet nog het een en ander gebeuren, zowel door overheden, door zuivelverwerkers als door consumenten. We moeten weidevogelvriendelijk geproduceerde producten kopen."